رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر استشهاد الفتى أمجد أبو عليا في المغير والمواطن حسين قواريق من عورتا، وإدانة الرئاسة لجريمة الاحتلال في المغير، مصرحة أنها تأتي في إطار مسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له أبناء شعبنا.

كما تناولت على صدر صفحاتها، خبر ووقوع إصابات في كفر قدوم وبيتا وبيت دجن، ومداهمة المنية، وإخضاع ساكنيها للتحقيق.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-استشهاد الفتى أمجد أبو عليا في المغير والمواطن حسين قواريق من عورتا

-اصابات في كفر قدوم وبيتا وبيت دجن ومداهمة المنية وإخضاع ساكنيها للتحقيق

-اشتية: المحتلون القتلة يواصلون جرائمهم بحق أبناء شعبنا بسبب إفلاتهم من العقاب

-الرئاسة تدين جريمة الاحتلال في المغير: تأتي في إطار مسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له أبناء شعبنا

-الرئيس يهنئ الأمتين العربية والإسلامية وشعبنا بالسنة الهجرية

-رئيس ناميبيا يلتقي المالكي ويؤكد دعم بلاده الثابت لفلسطين

-وثائق جديدة حول "مجزرة كفر قاسم": الاحتلال خطط لارتكابها وجنوده نفذوها بدم بارد

-مؤتمرات عامة للكنيسة الميثودية في 8 ولايات أميركية تعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري

-ضبط أشتال مخدرات شمال رام الله

-برلمانيون أميركيون يطلبون تحقيقا خاصا تجريه واشنطن حول استشهاد أبو عاقلة

-استطلاع: "الروح الصهيونية" تتجاوز نسبة الحسم وتزايد فرص نتنياهو بتشكيل حكومة

-عين حمد.. تهويد المكان والأسماء

"الأيام":

-استشهاد فتى في المغير برصاص مستوطن خلال قمع مسيرة احتجاجية لأهالي القرية

-إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق في قمع مسيرات الجمعة ومواجهات الخليل

-إسرائيل تطالب بحل اللجنة الأممية التي تحقق في انتهاكات حقوق الانسان

-عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

-بـرلمانيون أميركيون يطالبون إدارتهم بـإجـراء تـحقيـق حـول مقتل أبو عاقلـة

-الكنيسة الميثودية في أميركا: إسـرائيـل دولة فصل عـنصري

-أسـرار جديـدة عـن مجـزرة كفـر قـاسـم.. الأوامرُ يرغب بسقوط عدد من القتلى

-لبنان متفائل بالتوصل لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

-تقرير أممي: استحالة تحقيق التنمية المستدامـة فـي الأرض الفـلسطينية

-إسبانيا والبرازيل تعلنان عن حالتي وفـاة بجـدري القـردة

-روسـيـا وأوكـرانيـا تتبادلان الاتهـامـات بقصف سجن يحتجز فيه أسرى حرب

"القدس":

-شهیدان و17 جريحا برصاص الجيش والمستوطنين في الضفة

-أمجد أبو عليا.. وحيد أسرته الذي ارتقى بعد تركه المدرسة ليعيل أسرته

-الرئاسة والحكومة والمنظمة تدين جريمة إعدام "فتى المغير"

-تهنئة بالعام الهجري الجديد

-مقتل مواطن في جبل المكبر

-الخطيب: أصلحنا شبكة المياه بجانب قبة الصخرة دون تدخل اسرائيلي

- 50 ألفا أدوا صلاتي "الجمعة" والفجر العظيم بالأقصى

-والدة ناصر أبو حميد لـ"القدس": حالته خطيرة رغم تلقيه جلسات "كيماوي"

-نتائج التوجيهي اليوم .. و"السمرة" أبلغوا بها

-اوكرانيا.. مقتل العشرات في قصف استهدف سجنا

-نظام الدفاع الجوي المتكامل بالشرق الأوسط مجرد فكرة