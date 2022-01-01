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بالأسماء: أبناء أسرى وأشقاؤهم يتفوقون في الثانوية العامة

السبت 30 يوليو 2022 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

•     طالب الغول من طولكرم، نجل الأسير محمد الغول المحكوم بالسّجن 20 عامًا.

•     أقصى زغلول من رام الله، ابنة الأسير محمد زغلول ، محكوم بالسّجن 20 عامًا.

•     براءة عبد السلام اعمر من قلقيلية، ابنة الاسير عبد السلام اعمر  المحكوم بالسجن المؤبد وعشرون عامًا

•     تالا ناصر صلاح من جنين،  شقيقة الشهيدين سعد صلاح ويوسف صلاح وشقيقة الأسير أسامة صلاح

•     لجين القواسمي من الخليل، ابنة المعتقل الإداري نضال القواسمة.

•     أحمد دويات من القدس، شقيق الأسيرة شروق دويات والمحكومة بالسجن 16 عاما

•     شهد دويكات من نابلس، ابنة الأسير خليل دويكات المحكوم بالسجن المؤبد.

•     دانيا نزال من قلقيلية، ابنة الأسير علي شريف نزال، المحكوم بالسجن 20 عاما

#الأسرى #الثانوية العامة

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