بالأسماء: كشفان جديدان .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة كشف مسافرين جديد وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد.

وفيما يلي نص الإعلان كما وصل "فلسطين الآن":

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (31 يوليو):

كشف المسافرين رقم (2022/29)

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/29)

التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر