رويترز: انهيار محادثات بن آند ويونيليفر بشأن النزاع الإسرائيلي

رام الله / سما /

قالت وكالة رويترز، أنه لم تتوصل شركة بن آند جيري، وشركتها الأم "يونيليفر إلى اتفاق خارج المحكمة بشأن نزاع حول بيع الأعمال الإسرائيلية لماكينة الآيس كريم إلى المرخص له محلي، ونقلت عن مصدر مطلع، أنه تم إعادة القضية إلى قاضٍ فيدرالي.

ورفعت الشركة المصنعة لآيس كريم Chubby Hubby دعوى قضائية ضد شركة ويونيليفر هذا الشهر لمنع بيع الشركة الإسرائيلية إلى المرخص له ، آفي زنجر ، قائلة إن شركة Unilever قد ضمنت لـ Ben & Jerry الحق في حماية علامتها التجارية عند شرائها الشركة في عام 2000.

وقالت شركة "بن وجيري" ومقرها في بيرلينجتون في فيرمونت العام الماضي إنها أنهت المبيعات في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل لأنها "تتعارض" مع قيمها ، وهي خطوة أدت في النهاية إلى البيع لشركة زينجر.

ووافق "بن وجيري" و "يونيليفر" في منتصف يوليو على محاولة التوصل إلى اتفاق خارج المحكمة بحلول 28 يوليو.

وقال مصدر إن المحادثات لم تنجح لأن بن آند جيري لا تريد "الانصياع" لمهمتها الاجتماعية وموقفها من حقوق الإنسان للفلسطينيين.

وحسب رويترز، اختبر الخلاف بين "بن وجيري" و"يونيليفر" حدود المدى الذي ستذهب إليه المنتجات الاستهلاكية العالمية وصانع الطعام في السماح لعلاماتها التجارية بالقيام بمهام اجتماعية. كان إعطاء العلامات التجارية "هدفًا" ومهمة "فعل الخير" جزءًا أساسيًا من إستراتيجية "يونيليفر" الشاملة.

ونقلت رويترز، عن الرئيس التنفيذي لشركة و"يونيليفر" Alan Jope هذا الأسبوع في مكالمة أرباح الشركة الفصلية إن "مستقبل Ben & Jerry على المدى الطويل" هو "جزء مباشر من "يونيليفر".

وأوضح المصدر: "هناك الكثير لبين آند جيري لتدخل في مهمتها الخاصة بالعدالة الاجتماعية دون أن تبتعد عن الجغرافيا السياسية".

وأضاف المصدر، المصدر الذي لم يتسن تحديد هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام ، إن تصريحات جوبي جاءت أثناء الوساطة.

ولم يتسن الوصول إلى المتحدثين الرسميين باسم Ben & Jerry's و "يونيليفر" للتعليق. وأضاف المصدر أن صانع الآيس كريم ويونيليفر لا يزال بإمكانهما محاولة تسوية الأمر خارج المحكمة.

كما نقلت رويترز، عن شركة Unilever سابقًا أن Ben & Jerry's لها الحق في اتخاذ قرارات بشأن مهمتها الاجتماعية. أدانت إسرائيل هذه الخطوة وأدت إلى قيام بعض المستثمرين ببيع أسهمهم أو سنداتهم في الشركة.

وختمت رويترز، أن بيع الشركة إلى المرخص له المحلي آفي زينجر، سيؤدي إلى إتاحة منتجات الآيس كريم في جميع أنحاء إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.