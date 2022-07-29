ماذا قالت سعاد الصباح للوزيرة مي بعد إقالتها من منصبها لرفضها مُصافحة السفير الإسرائيلي؟

المنامة/ وكالات/

وجّهت الشيخة الكويتيّة سعاد الصباح رسالة للشيخة البحرينيّة مي آل خليفة، والتي رفضت مصافحة السفير الإسرائيلي في السفارة الأمريكيّة بالعاصمة البحرينيّة المنامة، وخسرت على إثر موقفها منصبها كوزيرة ثقافة.

وقالت الصباح للشيخة مي: “اليد التي لا تُصالح ولا تُصافح يجب أن نقبّلها”.

وأضافت قائلة: تحية طيبة وبعد: “في الحياة إضاءات لا تتكرر، ومواقف لا تقبل اللون الرمادي… تلك التي تدفع ثمنها بسعادة لا نظير لها…واليد التي لا تصافح في المواقف التي تستوجب الامتناع هي التي علينا أن نقبلها”.

وتابعت قائلة: “إنها صرخة (لاتصالح) التي حملناها شعاراً منذ الوعي الأول… ومنذ الموقف الأول.. كما يشتعل في الذاكرة موقف شريك العمر الشيخ عبدالله مبارك الصباح عندما وضع نقطة لصداقته الطويلة مع الرئيس السادات فور إعلانه زيارة تل أبيب، بل إنه قرر الخروج بأسرته من مصر لأنه لا يتحمل رؤية القدم الصهيونية تطأ أرض مصر الطاهرة”.

واختتمت قائلة: “تحية قبلة ليدك التي اصرت أن تحافظ على نظافتها.. وقبلة للقلب الذي لم يقبل المساومة..كنت على مدى سنوات العمل شعلة أمل ونموذج نجاح..فخورة جدا بك”.