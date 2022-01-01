  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اعتراف صريح..البنتاغون: الضربة الأوكرانية على مركز احتجاز أسرى الحرب “غير مقصودة”

السبت 30 يوليو 2022 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتراف صريح..البنتاغون: الضربة الأوكرانية على مركز احتجاز أسرى الحرب “غير مقصودة”



وكالات - سما-

 قال مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون إنه “إذا قصفت كييف مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا، حيث قُتل أسرى حرب أوكرانيون ، فإن ذلك تم عن غير قصد”.
وأضاف المسؤول، اليوم الجمعة: “إذا كانت الضربة من الجانب الأوكراني، فأؤكد لكم أنهم لا يريدون فعل ذلك”.
وتم العثور، اليوم الجمعة في 29 تموز/يوليوعلى شظايا من ذخيرة “هيمارس” في موقع قصف مركز الاحتجاز السابق في يلينوفكا، وفقًا لمراسل وكالة “سبوتنيك”.
ووفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، ارتفع عدد القتلى بسبب الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية على المركز في يلينوفكا، حيث يوجد أسرى حرب أوكرانيون، إلى 53.
كما أكد إدوارد باسورين، نائب رئيس القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين أن كييف كانت تعلم أن هناك سجناء أوكرانيين في المركز في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

الأكثر قراءة اليوم

تهديدات نصر الله تقلب إسرائيل رأسًا على عقب و”الكابينيت” يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث المخاطر

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

مرحلة "ما بعد عباس" تعود لواجهة الاهتمام الاستخباراتي الإسرائيلي

مصادر في المقاومة تتحدث عن مزاعم الاحتلال بشأن مخازن وأنفاق حماس بغزة

مايك تايسون يثير الجدل بتصريحاته حول الحجاب .. فماذا قال؟

تركي الشيخ يصفّي أعماله في مصر ويخلف وراءه جدلا واسعا واختلافا كثيرا

القائم بأعمال مرشد"الاخوان": نرغب بالمشاركة بالحوار السياسي بمصر

الأخبار الرئيسية

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين

استشهاد مواطن متأثراً بجراح اصيب بها على حاجز حوارة في نابلس

الهلال الاحمر الفلسطيني: 22 اصابة بنيران الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

"الكابينيت" الإسرائيلي يلتئم الأحد المقبل لمناقشة تهديدات "حزب الله" لحقول الغاز

d35dc51f552f01b1c98a35431ebcf8bf

استشهاد فتى برصاص مستوطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

الاتصالات الفلسطينية