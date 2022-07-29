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خلاف عائلي..مقتل فلسطيني في الأربعين من عمره برصاص مجهولين في القدس المحتلة

الجمعة 29 يوليو 2022 11:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلاف عائلي..مقتل فلسطيني في الأربعين من عمره برصاص مجهولين في القدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

قالت شرطة الاحتلال في القدس المحتلة ان فلسطينيا 40 عاما قتل مساء الجمعة بنيران مجهولين.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان "الرجل المقتول نقل إلى مشفى شعاري تسيديك بالقدس في حالة حرجة ، وبعد فترة وجيزة أُعلن عن وفاته" فيما بدأت الشرطة في جمع النتائج من مكان الحادث ، ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم حتى الآن.

وقال الشرطة "يبدو أن هذه ضحية أخرى لصراع طويل بين عائلات جبل المكبر ومخيم شعفاط".


ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 21:55 مساء الجمعة عندما ورد التقرير في مركز اتصالات نجمة داود الحمراء في منطقة القدس حيث وجد المسعفون الذين وصلوا إلى مكان الحادث الرجل فاقدًا للوعي وأخلوه في حالة حرجة إلى مستشفى شعاري تسيديك وتوفي لاحقا.

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