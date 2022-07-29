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الشرطة تستنفر في غزة

الجمعة 29 يوليو 2022 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تستنفر في غزة



غزة / سما /

 أعلن مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة بغزة العميد نهاد الجعبري، الجمعة، أن إدارته في حالة استنفار تام لضبط أية حالات لإطلاق النار أو استخدام المفرقعات تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة المقررة صباح السبت.

وقال العميد الجعبري، في تصريح صحفي لـ "موقع الداخلية" إنه سيكون انتشار مكثف لعناصر إدارته بدوائرها المختلفة منذ ساعات صباح غد السبت في جميع محافظات غزة، للحفاظ على أجواء السكينة والطمأنينة، وذلك بالتعاون مع شرطة المحافظات والإدارات المساندة والنيابة العامة.

وأكد الجعبري أنه سيتم توقيف أي مواطن يطلق النار في الهواء، وإحالته للنيابة العامة، ومصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي؛ نظراً لخطورة ذلك على حياة المواطنين وسلامتهم، فضلاً عن ترويع الآمنين.

وأهاب مدير المباحث العامة بالمواطنين إعلاء المسؤولية المجتمعية، والتعبير عن الفرح بالوسائل الآمنة والمشروعة دون تعريض حياة الآخرين للخطر أو ترويعهم.

كما دعا للإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الاتصال بالشرطة عبر الرقم 100 أو العمليات المركزية بوزارة الداخلية عبر الرقم 109.

وعبر العميد الجعبري عن أمله التوفيق والنجاح لجميع الطلبة، وأن يمر هذا العرس المجتمعي في أجواء من الفرحة والطمأنينة بعيداً عن أية مُعكرات.

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