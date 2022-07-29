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حماس تحيي "بطولة الشرطي خالد حجير" مطلق النار على حاجز حوارة أمس

الجمعة 29 يوليو 2022 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحيي "بطولة الشرطي خالد حجير" مطلق النار على حاجز حوارة أمس



غزة / سما /

حيا الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع "الشرطي الفلسطيني خالد حجير منفذ عملية إطلاق النار ضد قوات الاحتلال أمس على حاجز حوّارة، جنوبي نابلس"، معتبرا ذلك "عملاً شجاعاً وبطولياً ينسجم مع تطلعات شعبنا ومقاومته في التصدي للاحتلال ومستوطنيه".

وقال القانوع في تغريدة له اليوم الجمعة "إنه وفي ظل تصاعد جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، فإننا ندعو كل منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية إلى الاقتداء بالثائر خالد حجير، والاشتباك مع قوات الاحتلال ومستوطنيه دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا."

كما دعا القانوع"أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة إلى رفض تعليمات التنسيق الأمني مع الاحتلال".

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