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11 إصابة برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 29 يوليو 2022 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
11 إصابة برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية



وكالات - سما-

 أصيب 11 شابا برصاص الاحتلال بينهم صحفي خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا باعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا ومقدراته في مختلف محافظات الوطن.

وأفاد الناطق الاعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط مما أدى لإصابة 11 شابا بينهم المصور عبد المجيد عدوان وجرى التعامل مع جميع الاصابات ميدانيا.

واوضح شتيوي ان مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال خلال محاولاتهم اقتحام البلدة تصدى لهم الشبان خلالها بالحجارة وزجاجات الطلاء فيما رد الجنود بإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتغطية هروبهم دون وقوع اصابات بين صفوف الشبان.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بالاحتلال والمطالبة بالتصدي لاعتداءات المستوطنين عبر تصعيد المقاومة الشعبية وتوسيع رقعتها.

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