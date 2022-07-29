أروع عروض "باليه كييف سيتي" حصرياً في ريكسوس شرم الشيخ وريكسوس بريميوم سيجيت مصر

شرم الشيخ/سما/

أعلنت مجموعة فنادق ريكسوس مصرعن استضافة فرقة "باليه كييف سيتي" الشهيرة لتقديم عروضها الحيّة في فنادق ريكسوس شرم الشيخ وريكسوس بريميوم سيجيت، وذلك في الفترة ما بين 24 يوليو وحتى 17 أغسطس 2022، في خطوة لمنح ضيوفها وزوارها فرصة الاستمتاع بدلال ترفيهي لا يُنسى.

تعليقاً على هذه الاستضافة المُميّزة، قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر: "يُشرّفنا أن نُقدّم فرقة "باليه كييف سيتي" لأول مرة في مصر. وبصرف النظر عن التزامنا التام بتقديم خدمة ضيافة عالمية المستوى، فإننا نواصل العمل باستمرار لخلق ذكريات دائمة لضيوفنا من خلال تنظيم مثل هذه الحفلات الموسيقية والفعاليات الشهيرة".

وتُقدّم فنادق ريكسوس إيجبت فرقة "باليه كييف سيتي" لأول مرّة في مصر. ويمكن للضيوف الحصول على فرصة نادرة ومُتميّزة لمشاهدة راقصات الباليه خلال تأدية أروع العروض الحيّة لأشهر المسرحيات الكلاسيكية الموسيقية الذائعة الصيت عالمياً مثل: بحيرة البجع، كسّارة البندق، روميو وجولييت، الجمال النائم، شهرزاد، الحفل الهزلي، دون كيشتوت، شوبنيانا وجيزيل.

وتوالت ردود الفعل الرائعة من الضيوف الذين حضروا العرض الأول يومي 24 و 27 يوليو، فيما يستعدّ الفندقان حالياً للمرحلة الثانية، حيث ينطلق الحفل الحيّ في ريكسوس شرم الشيخ يوم 30 يوليو، ويتواصل أيام 3، 10 و 17 أغسطس. بينما ستكون العروض في فندق ريكسوس بريميوم سيجيت أيام 29 يوليو، 2، 7 و 14 أغسطس.

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