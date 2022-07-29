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البرغوثي: الاحتلال والمستعمرين المستوطنين تشاركوا معا في الهجوم في بلدة المغير

الجمعة 29 يوليو 2022 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: الاحتلال والمستعمرين المستوطنين تشاركوا معا في الهجوم في بلدة المغير



رام الله / سما /

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي أثناء مشاركته في مظاهرة المقاومة الشعبية المركزية في بلدة المغير اليوم ، أن جيش الاحتلال والمستعمرين المستوطنين تشاركوا معا في الهجوم على المتظاهرين الفلسطينيين بالرصاص الحي وأصابوا عددا منهم.

ووصف البرغوثي ما جرى بالأمر الخطير حيث لا يخفي جيش الاحتلال ولا يتورع عن تزويد المستوطنين بالسلاح و التشارك معهم في الهجوم على المتظاهرين .

وعبر البرغوثي عن التقدير للمشاركة الشعبية الواسعة في تظاهرة اليوم التي أربكت جيش الاحتلال و تصدت للمستعمرين المستوطنين و أكد اعتزازه بالصمود البطولي لبلدة المغير وأهلها وبشجاعة الشباب الفلسطينيين الذين تصدوا بجرأة وبسالة للمستعمرين وجنود الاحتلال في مواجهة الرصاص والقمع.

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