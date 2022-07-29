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استشهاد فتى برصاص مستوطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

الجمعة 29 يوليو 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد فتى برصاص مستوطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير



رام الله / سما /

استشهد فتى وأصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في قرية المغير, شمال شرقي رام الله , واصيب العشرات خلال المواجهات عقب انطلاق مسيرة منددة بالاستيطان.

وقالت مصادر محلية ان الفتى أمجد نشأت أبو عليا "16 عامًا" استشهد  متأثرًا بإصابته برصاص المستوطنين في صدره في قرية المغير.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين وهاجمتهم بالحجارة عند مدخل القرية ما ادى لاندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان، اصييب خلالها شابان برصاص الاحتلال، فيما اصيب عدد اخر بحالات اختناق بينهم الصحافية سجى العلمي التي اصيبت بحالة اختناق شديدة، اثناء تغطيتها تلك الاحداث.

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