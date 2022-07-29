تسريب مياه في "خط مياه" في الأقصى

القدس المحتلة / سما /

تقوم دائرة الأوقاف الإسلامية، بأعمال تصليح لتمديدات المياه في المسجد الأقصى المبارك، بعد تبين تسريبات في المياه وعطل في التمديدات.

وأوضح مصدر مسؤول في الأوقاف الإسلامية أنه وخلال فحص شبكة المياه في المسجد الأقصى تبين وجود تسريب في "أنبوبة المياه لمركز الإطفاء" على سطح مسجد قبة الصخرة، وعليه اغلقت المياه في المنطقة كما تم وضع الاشرطة الحمراء في الموقع حفاظا على سلامة الوافدين للأقصى.

وأضاف المصدر المسؤول أنه سيتم العمل على تصليح التمديدات في المكان عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

ولفتت الأوقاف الإسلامية أنها لاحظت وجود خلل في شبكة المياه في الأقصى من خلال كمية السحب الشهرية، وعليه تم فحص خطوط وتمديدات المياه وتم تغيير "عداد المياه" عند باب المجلس، كما تم فحص التمديدات الأخرى وتبين وجود تسريب على سطح مسجد قبة الصخرة، وسيتم العمل على إصلاحه في أسرع وقت.