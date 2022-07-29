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إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في المغير

الجمعة 29 يوليو 2022 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في المغير



رام الله / سما /

أصيب شابان بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات القرية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لاعتداءات المستوطنين، ما أدى لإصابة شابين أحدهما بالرصاص الحي في قدمه والآخر بالرصاص المعدني في صدره نقلا إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

يذكر أن المستوطنين يهاجمون قرية المغير بشكل متواصل، خاصة منطقتي عين سامية ومرج الذهب، بحماية قوات الاحتلال، وذلك بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضيها.

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