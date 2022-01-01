مايك تايسون يثير الجدل بتصريحاته حول الحجاب .. فماذا قال؟

وكالات

بعد أن أثار الجدل بتصريحاته حول توقعه بأن تكون وفاته قريبة، خرج بطل الملاكمة العالمي، مايك تايسون في تصريحات جديدة، حول رأيه الشخصي في الحجاب، فعبّر عن إعجابه به، قائلاً “الحجاب جميل، وينتج عنه مجتمع محتشم”. وأضاف “تشعر العديد من النساء بالراحة في ارتدائه”.

وكان تايسون قد صرّح بأنه لا يجبر زوجته وأبناءه على اعتناق الإسلام، إذ قال “أنا مسلم، لكن من المستحيل أن أجبر زوجتي وأولادي على اعتناق الإسلام، فأنا لست الله”. ويُذكر أن تايسون كان قد اعتنق الإسلام، بعد دخوله السجن، عام 1991، حيث قضى ما يقرب من 4 سنوات، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة، تبلغ 18 عاماً.

وقبل عدة أيام، أحدث تايسون ضجة كبيرة على مواقع التواصل، بتصريحاته التي توقّع فيها وفاته، خلال حديث إذاعي، مع ضيفه المعالج النفسي، شون ماكفارلاند.

وقال تايسون “كلنا جميعاً سنموت يوماً ما، عندما أنظر إلى نفسي في المرآة، وأرى تلك البقع الصغيرة على وجهي، فإنني أقول إن تاريخ وفاتي قريب جداً”. وخلال اللقاء، تحدّث تايسون حول المال، وما يقدّمه من شعور زائف بالأمان، فبرأيه “المال لا يعني السعادة”.

بدأ مايك تايسون الملاكمة، في سن صغيرة، ولُقب بالرجل الحديدي، وخلال مشواره، خاض 58 مباراة، 50 فوزاً، وستة خسائر، حصل على لقب بطل للعالم للوزن الثقيل للمحترفين، في عمر 20 عاماً فقط.