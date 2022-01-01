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استطلاع : شاكيد تمنح نتنياهو الأغلبية

الجمعة 29 يوليو 2022 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع : شاكيد تمنح نتنياهو الأغلبية



القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الإسرائيلي (12) الخميس، أن الحزب الجديد لوزيرة الداخلية الاسرائيلية أييليت شاكيد تجاوز العتبة الانتخابية لدخول الكنيست، وهو الأول لشاكيد في العديد من استطلاعات الرأي.

من المتوقع أن يفوز حزب "الروح الصهيونية"، وهو مزيج من حزب شاكيد "يمينا" وحزب "دريخ إريتس" بزعامة شاكيد، بأربعة مقاعد في الانتخابات المقبلة. ومن المتوقع أن يفوز حزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بـ33 مقعدًا.و"الصهيونية الدينية" بتسعة، وجزب "شاس" بثمانية وحزب"يهدوت هتوراة" بسبعة.

وهذا يترك لكتلة نتنياهو 57 مقعدًا ، وهو عدد غير كاف لدخول الكنيست المكون من 120 مقعدًا. لبناء ائتلاف حاكم، تحتاج الكتلة إلى 61 مقعدًا.

وبحسب الاستطلاع من المتوقع أن يفوز حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه رئيس الوزراء يائير لابيد بـ 23 ، وسيحصل اندماج طكاحول لافان" و"تيكفا خدشا" على 11 ، وحزب "العمل" بـ 5 ، و"يسرائيل بيتينو "بـ 4 ، والقائمة الموحدة بـ 4.

ومن المتوقع أن يفوز حزب "ميرتس" اليساري بخمسة مقاعد تحت رئاسة يائير غولان وستة مقاعد تحت قيادة زهافا غالون.وستكسب القائمة المشتركة، التي لا تتوافق عادة مع أي من الكتلتين 6مقاعد

وهذا أيضًا يترك لبيد بدون أغلبية، إما عند 52 أو 53.

وإذا انضم حزب "الروح الصهيونية" إلى كتلة نتنياهو، فسيكون رئيس الوزراء السابق قادراً على تشكيل ائتلاف.

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