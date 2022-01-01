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الطقس: لا تغير على الحالة الجوية والحرارة فوق المعدل بـ 5 درجات

الجمعة 29 يوليو 2022 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: لا تغير على الحالة الجوية والحرارة فوق المعدل بـ 5 درجات



رام الله / سما /

افاد الراصد الجوي الفلسطيني ان تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد سيستمر حيث يكون الجو اليوم الجمعة شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد حيث يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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