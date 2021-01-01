  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المفوضة الاوروبية تحقق في اختراق هواتف مسؤولين عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي

الخميس 28 يوليو 2022 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفوضة الاوروبية تحقق في اختراق هواتف مسؤولين عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي



وكالات - سما-

 ذكرت المفوضية الأوروبية أنها كشفت إشارات على اختراق هواتف بعض كبار مسؤوليها ببرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس.

وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، ديدييه ريندرز في تصريح نقلته وكالة الانباء الفرنسية، إنه تلقى بلاغا من شركة "آبل" في 2021 يفيد باختراق محتمل لهاتفه المحمول عبر برنامج "بيغاسوس".

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى النائبة الهولندية صوفي انئيت فالد، قبل يومين، وهي عضو في لجنة تحقيق في البرلمان الأوروبي تنظر في اتهامات باستخدام البرنامج من قبل حكومات التكتل، ولا سيما في المجر وبولندا وإسبانيا.

وقال ريندرز في رسالته إن تحقيقا داخليا أجري لم يتوصل إلى "إثبات نجاح بيغاسوس في اختراق الأجهزة سواء الشخصية أو المهنية" العائدة له أو لمسؤولين آخرين في الاتحاد الأوروبي.

لكنه أضاف أن "عمليات فحص عدة لأجهزة أدت إلى اكتشاف إشارات على حدوث اختراقات"، لافتا إلى أنه "من المستحيل أن تنسب هذه الإشارات إلى مرتكب معين بشكل مؤكد".

ولأسباب أمنية لم تعط الرسالة مزيدا من التفاصيل حول نتيجة تحقيق المفوضية الذي لا يزال مستمرا.

وقال ريندرز إن اللجنة أرسلت طلبات للحصول على مزيد من المعلومات إلى المجر وبولندا وإسبانيا بشأن استخدامها لبيغاسوس، وردت بودابست ووارسو أن استخدام البرنامج كان لأسباب مشروعة تتعلق بالأمن القومي.

وكانت شركة "إن إس أو غروب" المنتجة للبرنامج التجسسي، ومقرها إسرائيل، مثار جدل العام الماضي بعد أن كشفت وسائل إعلام عن استهداف حكومات لمعارضين بهذا البرنامج القادر على تشغيل كاميرات وميكروفونات الهواتف المحمولة وسرقة بياناتها دون علم أصحابها.

الأكثر قراءة اليوم

خلال لقائهما امس ... قناة عبرية : لبيد رفض هذا الطلب لملك الأردن !

الزيان يتحدث حول قرار تخفيض نسبة رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..

غزة: انتقادات لفرض وزارة الاقتصاد رسوم إضافية على استيراد السلع

مقتل شابين فلسطينيين بجرائم اطلاق نار في اميركا

انخفاض في سعر صرف الدولار

اسرائيل تقرر رفع اسعار الكهرباء 8.6% بدءا من الاثنين المقبل

هل تعمدت السعودية إصابة بايدن بفيروس كورونا… البيت الأبيض يعلق

الأخبار الرئيسية

3 اصابات بنيران الاحتلال احداها خطيرة على حاجز حوارة جنوب نابلس

الاحتلال الاسرائيلي يسحب تراخيص 6 مدراس في القدس بحجة "التحريض"

استياء تركي وموقف قطري غامض.. هل يمتنع النظام السوري عن لقاء قيادة حركة حماس؟!

"جيروزالم بوست" : نشر صور انفاق غزة لتبرير الهجمات ضد مناطق سكانية خلال الحرب القادمة..

الاعلام العبري: إيران صعدّت كثيرًا دعمها لـ"حماس والجهاد" لإنتاج وسائل قتاليّة وصواريخ دقيقة

الاتصالات الفلسطينية