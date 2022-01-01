الاحتلال الاسرائيلي يجدد وضع اليد على 16 دونما غرب نابلس

القدس المحتلة / سما /

جددت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، قرارا يقضي بوضع اليد على نحو 16,5 دونما من أراضي دير شرف والناقورة غرب نابلس.

وقال رئيس مجلس الخدمات المشترك لقرى شمال غرب نابلس محمد عازم لوكالة الانباء الرسمية "وفا"، إن سلطات الاحتلال سلمت قرارا يقضي بتجديد سريان وضع اليد على 16,583 دونما من أراضي بلدتي الناقورة ودير شرف، وذلك حتى العام 2027، وذلك لأغراض عسكرية.

وأضاف أن المساحة الفعلية على أرض الواقع أكبر من المذكورة في القرار، مشددا على أن أصحاب الأراضي يملكون أوراقا تثبت ملكيتهم لها.

وأشار عازم إلى أن الأراضي تقع في أحواض 12 من أراضي الناقورة، وحوض رقم 10 من أراضي دير شرف، والمحاذية لمستوطنة "شافي شمرون" المقامة عنوة على أراضي المواطنين.