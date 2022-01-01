3 اصابات بنيران الاحتلال احداها خطيرة على حاجز حوارة جنوب نابلس

نابلس/سما/

اصيب 3 مواطنين بنيران الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وافاد المتحدث باسم الهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل ان طواقم الهلال تعاملت مع اصابتين بالرصاص الحي بالأرجل تم نقلهما لمستشفى رفيديا على حاجز حوارة، واصابة بالرقبة رفض جيش الاحتلال تسليمها لطواقم الهلال.

واضاف ان الجيش فتح النار على المركبة التي كان بداخلها 3 مواطنين، ولم تعرف الحالة الصحية للمصاب الثالث.

واغلق جيش الاحتلال حاجز حوارة مباشرة، ومنع المركبات والمواطنين من المرور، ودفع بتعزيزات عسكرية كبيرة الى المكان.