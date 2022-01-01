مصرع مواطنَين إسرائيليين اثنين في حادث سير جنوب سيناء

القدس المحتلة/سما/

لقي مواطنان إسرائيليان وأصيب خمسة آخرون بجراح متفاوتة، في حادث طرق وقع اليوم، الخميس، قرب مدينة نويبع المصرية، في جنوب سيناء، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى أنه يتم العمل على نقل ضحايا الحادث برا عبر معبر طابا الحدودي مع مصر، إلى مستشفى "يوسفطال" في إيلات، لينم نقلهم لاحقا - حسب الحاجة - إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وأوضحت الخارجة أن المصابين الخمسة بحالة مستقرة، و"لا يوجد مخاوف على حياتهم"، مؤكدة أنه يتم العمل مع السلطات المصرية على نقل المصابين إلى البلاد.

وفي وقت سابق، كانت الخارجية الإسرائيلية فد أعلنت، في بيان، أن حادثا وقع في منطقة نويبع أسفر عن إصابة إسرائيليين، لافتة إلى "مخاوف بشأن حياة مواطنين اثنين".

وقالت إنه "بحسب المعلومات الواردة، تم نقل الجرحى إلى عيادة في مدينة نويبع".

وأشارت إلى أنها تبحث مع "شركات التأمين والجهات المعنية في السبل الأكثر فعالية وأمانًا لنقل المصابين لتلقي العلاج في إسرائيل".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية، إنها تلقت "تقارير حول ضلوع مواطنين إسرائيليين في حادث طرق" في سيناء.

وأضافت أنها تتحقق من صحة هذه التقارير.

في حين أفادت تقارير صحافية بأن حادث طرق أسفر عن إصابات قرب مدينة نويبع المصرية، في جنوب سيناء.

ووفقا للتقارير فإن الحادث أسفر عن إصابة سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم اثنان بحالة خطيرة.

ووفقا للتفاصيل فإن طواقم الإنقاذ الإسرائيلية فتحت قناة اتصال مع الطواقم الطبية في جنوب سيناء، لبحث إمكانية نقل المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية.

ولاحقا، أفادت التقارير بأن مروحية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى نويبع لنقل المصابين إلى إسرائيل.