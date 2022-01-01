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القواسمي يحاضر بطلبة من جامعة "بالم بيتش" الأميركية

الخميس 28 يوليو 2022 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي يحاضر بطلبة من جامعة "بالم بيتش" الأميركية



رام الله/سما/

قدم رئيس لجنة المغتربين والجاليات في المجلس الوطني الفلسطيني، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي محاضرة سياسية لطلبة من جامعة "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا الأميركية.
واستعرض القواسمي ممارسات إسرائيل العنصرية والفكر العنصري المتطرف الذي يسعى لتديين الصراع وجعله بين الشعب الفلسطيني واليهود، وليس الاحتلال الإسرائيلي كما هو الواقع.
وأكد أن الصراع سياسي ومرجعيته القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وأن إسرائيل تسعى لخلط الأوراق بين التاريخي والديني والهروب من أي استحقاق سياسي، متذرعة بحجج واهية لتبرير إحتلالها.
وطالب القواسمي الطلبة بأن يكونوا سفراء العدل والحرية والإنسانية، وليس سفراء نظام الأبارتايد والفصل العنصري الإسرائيلي، وأن انتقاد إسرائيل كقوة احتلال ليس معاداة للسامية كما تدعي إسرائيل.
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