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الاحتلال الاسرائيلي يسحب تراخيص 6 مدراس في القدس بحجة "التحريض"

الخميس 28 يوليو 2022 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يسحب تراخيص 6 مدراس في القدس بحجة "التحريض"



القدس المحتلة/سما/

أصدرت وزارة المعارف الإسرائيلية، اليوم الخميس، قرارا يقضي بسحب تراخيص 6 مدارس فلسطينية في مدينة القدس، بحجة "التحريض عبر المناهج الدراسية.

والمدارس هي: كلية الإبراهيمية، وكافة مدارس الإيمان "للبنين والبنات" الابتدائية والثانوية.

وحسب "وزارة المعارف الإسرائيلية" انه وجد في الكتب المدرسية "الواردة ذكره أعلاه" تمجيد الأسرى وكفاحهم المسلح في "دولة إسرائيل"، اتهامات بالمسؤولية عن أزمة المياه في السلطة الفلسطينية، والحديث حول القتل والترحيل،

وقالت وزارة المعارف انه تم استدعاء مديري المدارس إلى جلسة استماع ، وفي نهايتها تقرر ، بتوجيه من وزير التربية والتعليم شاشا بيتون ، سحب ترخيص "التشغيل الدائمة"، وبدلاً من ذلك اعطاء المدارس ترخيصًا مشروطًا لمدة عام واحد ، من أجل تصحيح محتويات الكتب، وبعد التصحيح سيتم منحهم الترخيص الدائم.

وفي بيان وزارة المعارف الإسرائيلية قدم عدة أمثلة حول ما أدعته عن "التحريض في المنهاج"، ومنها الحديث عن الاسرى الفلسطينيين، عراقيل الاحتلال لمركبات سيارة الاسعاف ومنع الوصول الى المصابين، أزمة المياه والسيطرة على مصادر المياه من الاحتلال، وعن النكبة والنكسة للشعب الفلسطينيين.

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