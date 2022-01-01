الحية: تحالفات حماس تهدف إلى خدمة قضيتنا ولا يمكن كسر عدونا ما دمنا متفرقين

غزة / سما /

اكد نائب رئيس حركة " حماس " في قطاع غزة وعضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية إن تحالفات الحركة تهدف لخدمة قضيتنا والمقاومة، مشيرا الى ن المقاومة هدفها فلسطين وليس لديها معركة خارجها.

وقال الحية خلال لقاء وطني نظمته دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بغزة أن "حماس تعمل على مسارات واضحة وهي كيف نبقي قضيتنا حية وفي نفوس الساسة والأحزاب في مشارق الارض ومغاربها".

وطالب الحية كل الأمة أن "تخدمنا في معركة من أجل القدس وفلسطين" مؤكدا "ن ما يريده الاحتلال هو إنهاء القضية الفلسطينية، ولكنها ما زالت حاضرة في نفوس الجميع.

وأوضح أن قضية فلسطين حاضرة وبقوة في كل الحوارات السياسية وهي محور ارتكاز السياسة في المنطقة، مشيرا إلى أن دورنا هو تفعيلها وتنشيط التضامن والتفاعل معها ومواجهة زحف التطبيع في المنطقة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس على أنه في ظل مرحلة محاولة القفز عن القضية الفلسطينية، حرصت حماس على تقديم القضية في لقاءاتها الخارجية، مبينًا أن عدونا واحد وهو المسبب لكل المشاكل والأزمات وهو السرطان الذي يضرب المنطقة.

وأكد الحية أن الوحدة الوطنية واجبة وضرورية ولا يمكن لأي حد أن يبقى متفرقا أن يكسر عدوا أو يحرر أرضا، مبينا أن فلسطين أكبر من الجميع وهي مستقبل الأجيال للعيش بكرامة في وطن حر كريم.