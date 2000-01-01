  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تموز: تحسن في الضفة واستقرار في غزة

الخميس 28 يوليو 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تموز: تحسن في الضفة واستقرار في غزة



رام الله / سما /

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسن المؤشر الكلي لفلسطين، بارتفاعه من -4.7 نقطة في حزيران إلى -1.0 نقطة في تموز، جراء تحسنه في الضفة الغربية، مقابل استقراره في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، ووفق بيان لسلطة النقد، اليوم الخميس، ارتفع المؤشر الكلي بشكل ملحوظ من -1.2 نقطة في حزيران إلى 3.2 في تموز. وقد جاء هذا التحسن مدفوعا بالزيادة الواضحة في مؤشر قطاع الإنشاءات (من -2.4 إلى 1.4)، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الزراعة (من 0 إلى 1.3)، وارتفاع مؤشر التجارة (من -2.4 إلى -1.9)، في مقابل انخفاض مؤشر النقل والتخزين (من 1.1 إلى 0). فيما استقر مؤشر الصناعة بشكل نسبي عند 1.6 نقطة، كما استقر مؤشر كل من الطاقة المتجددة عند 0.8 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية، حسب البيان، بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات، وانخفاض المخزون. ومع ذلك فقد جاءت توقعاتهم سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

أما في قطاع غزة، فقد استقر المؤشر لشهر تموز عند -22.7 نقطة مقارنة بنفس القيمة تقريبا -22.6 نقطة في حزيران. وقد جاء هذا الاستقرار كمحصلة للتغيرات التي حصلت على المؤشرات الفرعية، إذ ارتفع مؤشر قطاع الإنشاءات (من -10.1 إلى -6.9)، ومؤشر الصناعة (من -2.7 إلى –1)، مقابل انخفاض مؤشر التجارة (من -5.7 إلى -9.0)، تبعه مؤشر الطاقة المتجددة (من 1.1 إلى 0.0)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.0 إلى -0.8). في حين استقر مؤشر الزراعة عند -4.8 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة بارتفاع مستوى الإنتاج، إلى جانب ارتفاع في مستويات كل من المبيعات والمخزون. أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة القادمة قد كانت سلبية.

#سلطة النقد

الأكثر قراءة اليوم

حماس تنفي بشدة كشف مزاعم الاحتلال حول الانفاق في غزة

خلال لقائهما امس ... قناة عبرية : لبيد رفض هذا الطلب لملك الأردن !

الدولار يتبعد عن أعلى مستوى له في 20 عاما

غزة: انتقادات لفرض وزارة الاقتصاد رسوم إضافية على استيراد السلع

انخفاض في سعر صرف الدولار

اسرائيل تقرر رفع اسعار الكهرباء 8.6% بدءا من الاثنين المقبل

شبكة الموساد الموقوفة في إيران ينتمون لفصيل كردي خططوا لاستهداف مركز “دفاعي” حساس

الأخبار الرئيسية

استياء تركي وموقف قطري غامض.. هل يمتنع النظام السوري عن لقاء قيادة حركة حماس؟!

"جيروزالم بوست" : نشر صور انفاق غزة لتبرير الهجمات ضد مناطق سكانية خلال الحرب القادمة..

الاعلام العبري: إيران صعدّت كثيرًا دعمها لـ"حماس والجهاد" لإنتاج وسائل قتاليّة وصواريخ دقيقة

قائد الحرس الثوري يكشف: مُسيراتنا تحلق أبعد من 2000 كلم وتصيب الأهداف الثابتة والمتحركة

الزيان يتحدث حول قرار تخفيض نسبة رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..

الاتصالات الفلسطينية