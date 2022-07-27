حماس تدعو إلى الحشد في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية" غدًا بالأقصى

غزة / سما /

دعت حركة حماس إلى الحشد والمشاركة في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية" حمايةً للأقصى، وتأكيداً على عروبة وإسلامية القدس.

واستنفرت الحركة في بيان لها اليوم الخميس، جماهير شعبنا الفلسطيني، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية".

وقالت: "تأكيداً على عروبة القدس وإسلاميتها، وحماية للمسجد الأقصى من اقتحامات المستوطنين، ومحاولات تدنيسه وتقسيمه زمانياً ومكانياً".

وأضافت: "نثمن نضال شعبنا ونشدّ على أيدي المرابطين، ونشيد بصمودهم ووقوفهم سدّاً منيعاً في وجه مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى وعزله عن محيطه العربي والإسلامي".

وأكدت على أن "القدس ستبقى قلب العروبة النابض ومهوى أفئدة المسلمين، وأنه لا سيادة فيها إلا لشعبنا الفلسطيني البطل".