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هل تعمدت السعودية إصابة بايدن بفيروس كورونا… البيت الأبيض يعلق

الخميس 28 يوليو 2022 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تعمدت السعودية إصابة بايدن بفيروس كورونا… البيت الأبيض يعلق



القدس المحتلة / سما /

ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد نحو 4 أيام من عودته من السعودية ما طرح تساؤلات داخل الولايات المتحدة حول تعمد المملكة إصابته.

وسأل صحفي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، "ربما بدأت تظهر الأعراض على الرئيس بايدن بعد 4 أيام من عودته من السعودية، هل استبعدت الحكومة الأمريكية احتمالية أن تكون الحكومة السعودية قد عرضت بايدن عمدا للفيروس؟"، فرد كيربي: "أعتقد أن علي أن أعود إلى كارين (المتحدثة باسم البيت الأبيض) في هذا السؤال، فالحديث عن الشؤون الصحية للرئيس خارج صلاحياتي".

وأضاف: "لكنني لا أعلم من أين أتت هذه الفكرة، لا أعلم، ما الذي دفعك لطرح هذا السؤال على أي حال، لكن فكرة أن تقوم دولة أجنبية عمدا بالتسبب بعدوى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس (فكرة) سخيفة، الفكرة سخيفة حقا".

وتابع: "لا يوجد شيء كهذا ويجب التعامل معها كفكرة سخيفة فحسب".
وزار الرئيس الأمريكي السعودية في 15 يوليو/تموز الجاري قادما من إسرائيل وأجرى لقاءات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وشارك مع قادة عرب في "قمة جدة".

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