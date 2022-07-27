"جيروزالم بوست" : نشر صور انفاق غزة لتبرير الهجمات ضد مناطق سكانية خلال الحرب القادمة..

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "جيروزالم بوست" الاسرائيلية ان نشر صور وفيديوهات لانفاق حماس بغزة جاء بعد عمليات لا حصر لها في قطاع غزة حيث فشل الجيش في إضفاء الشرعية على أفعاله هناك ما اثار جدلا دوليا كبيرا.

وقالت الصحيفة انه "من المرجح أن يتم استهداف المواقع ، بما في ذلك مستودع أسلحة بجوار مستشفى الشفاء والعديد من المساجد ، في نزاع مستقبلي بين الجانبين" كما زعمت.

واضافت ان "الجيش الإسرائيلي تعرض لانتقادات شديدة خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة المكتظ بالسكان ، سواء في الخارج أو في اسرائيل خلال عملية حارس الاسوار التي استمرت 11 يومًا في العام الماضي ، حيث تمت إدانة الجيش لضربة استهدفت برج الجلاء المكون من 12 طابقًا في مدينة غزة ، والذي يضم مكاتب AP ، من بين آخرين.

وقالت الصحيفة انه "خلال حرب العام الماضي ، استهدفت إسرائيل أيضًا ما وصفوه بشبكة "مترو" التابعة لحماس للأنفاق تحت الأرض والضربات على شبكة الأنفاق 60 كم وتسببت في انهيار بعض المنازل ، وقتل ما يقرب من 60 شخصًا ، من بينهم أطفال".

وتابعت "على الرغم من أن العملية دمرت ما اعتبره الجيش الإسرائيلي "العمود الفقري" لحماس - حيث يمكن لقادتها نقل القوات والأسلحة وتوجيه الهجمات ضد إسرائيل - فقد تم انتقاد الجيش بسبب مقتل المدنيين".

ونقلت الصحيفة تقييم أجرته شركة Airwars ، الذي يتتبع جميع الأضرار التي لحقت بالمدنيين من قبل جميع الجهات الأجنبية الفاعلة في سوريا وغيرها من النزاعات في العالم ، أن ما بين 56-68 مدنياً قُتلوا خلال الضربات التي استهدفت "مترو" ، بينهم طفلاً. وأصيب 168 مدنيا آخر.

وفي أعقاب الحرب مع غزة خلال مايو / أيار ، فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقًا في القضايا المتعلقة بالعلاقات العامة المرتبطة بالنزاع وبدأ العمل على تنسيق أفضل لجهود المناصرة العامة مع أفعاله أثناء الحرب.

وبينت "في حين أنه جهد معقد ، يعتقد الجيش أن إضفاء الشرعية على أفعاله حتى قبل الحرب سيوفر له مزيدًا من حرية العمل عند اندلاع الصراع" موضحة " قال مسؤولون دفاعيون إنه بينما لا يرى الجيش اندلاع حرب أخرى ، تجري الاستعدادات لجولة أخرى من الصراع في القطاع بشكل منتظم".