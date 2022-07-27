ايران تعلن اعتقال شبكة تجسُّس لصالح الموساد

القدس المحتلة / سما /

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، اعتقال شبكة تجسس لصالح الموساد الإسرائيليّ.

وقالت مخابرات الشرطة الإيرانية، إنها اعتقلت "شبكة تجسس لصالح الموساد كانت تخطط لعمليات مسلحة وتخريبية".

وأضافت أن "الشبكة مكونة من خمسة أشخاص من بينهم زعيم جماعة انفصالية معارضة".

وذكرت كذلك أن "الشبكة المرتبطة بالموساد، خططت لجمع معلومات عن منشآت حيوية وحساسة".

رئيسي: "العدو يرغب بشن عمل عسكريّ"

وفي سياق ذي صلة، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "العدو (في إشارة إلى إسرائيل) يرغب بشن عمل عسكري على إيران لكنه لا يجرؤ على ذلك".

وأضاف الرئيس الإيراني: "قواتنا ترصد أي مصدر للتهديد وسنجعل العدو يندم على أي اعتداء".

وقال: "قواتنا العسكرية تمكنت من التحايل على العقوبات وتحييد تأثيرها بالكامل".

وتابع رئيسي: "حققنا أكبر تقدم في الصناعات النووية والعسكرية رغم العقوبات".

وأضاف: "وجود قواتنا المسلحة في المياه الإقليمية والدولية، عامل أمن وقوة".

وذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية السبت الماضي، أنه "جرى اعتقال شبكة تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، والتي كانت تخطط لشن هجمات إرهابية داخل البلاد".

وجاء في بيان للاستخبارات الإيرانية حينها، أنها "تعرفت على أفراد شبكة عملاء تعمل لصالح جهاز الموساد والقبض على جميع أفرادها"، مضيفة أن "أعضاء الخلية كانوا على تواصل مع الموساد عبر إحدى دول الجوار، وقد دخلوا إلى إيران عبر إقليم كردستان العراق، وكانوا بصدد تنفيذ عمليات مخربة وإرهابية فريدة في عدد من النقاط الحساسة والأهداف المحددة مسبقا، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة الميدانية وأجهزة اتصالات حديثة وأقوى المتفجرات".

ولفتت إلى أنه "وبفضل عمليات استباقية متعددة المراحل نفذتها كوادر الوزارة، الإيقاع بكل هذه العناصر جميعا وجرى ضبط أسلحتهم والمتفجرات والمعدات الفنية وأجهزة الاتصالات التي كانت بحوزتهم".