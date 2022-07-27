راغب علامة يوجه رسالة لـ جورج وسوف بعد خضوعه لعملية جراحية

وكالات / سما /

حرص الفنان اللبناني ​راغب علامة​ على الإطمئنان على صحة الفنان ​جورج وسوف​.



وكتب علامة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي: "أبو وديع الغالي. ١٠٠٠ الحمدلله على سلامتك وانشالله ما تشوف شرّ وبيضل صوتك واغانيك وتاريخك منورين دنيا الفن".



وكان قد أكد جورج وسوف من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، أنه أجرى عملية استئصال اللحمية عن الأوتار الصوتية، واضعاً حد لكل الأخبار الغير دقيقة التي انتشرت والتي ستنتشر وقال: "حتى لا يتم تناقل اخبار غير صحيحة، دخلت الاسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري. انا بخير والعملية نجحت الحمدالله. إلى اللقاء في الأردن في 8 آب.