زيلينسكي وزوجته على صفحات مجلة فوغ للأزياء

وكالات / سما /

شارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزوجته، إيلينا، في جلسة تصوير لمجلة فوغ للأزياء، وجرى تصوير الزوجين من قبل المصورة الأمريكية الشهيرة، آني ليبوفيتز.

وكتبت مجلة فوغ على حسابها في "إنستغرام" تقول بهذه المناسبة: "للحصول على غلاف رقمي خاص، صورت آني ليبوفيتز، إيلينا زيلينسكايا هي وزوجها... وتحدث فلاديمير زيلينسكي إلى الكاتبة راشيل دوناديو عن زواجهما ... وأحلامهما حول مستقبل أوكرانيا".

وتُظهر اللقطات المختارة من جلسة التصوير أن فلاديمير زيلينسكي وهو يشارك في الإعداد للتصوير وأخذ أوضاعا مختلفة مع زوجته أمام الكاميرا.

كما يبين الفيديو كيف تستعد إيلينا زيلينسكايا للتصوير. وتم اختيار مكتب زيلينسكي، وكذلك مطار أنتونوف في غوستوميل (بأوكرانيا)، حيث كانت زوجته مع الجنود الأوكرانيين، كخلفية لالتقاط الصورة.

يشار إلى أن المصورة ليبوفيتز، كانت قد حازت على الميدالية المئوية من الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي في لندن، بالإضافة إلى وسام الفنون والآداب الذي تمنحه الحكومة الفرنسية.

ومن بين أشهر أعمال ليبوفيتز صور إليزابيث الثانية، وديمي مور، وووبي غولدبرغ، وصورة مشتركة لجون لينون ويوكو أونو، والعديد من الشخصيات الأخرى.