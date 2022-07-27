  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة: إصابات الرأس في كرة القدم تسبب مرضا دماغيا مزمنا

الخميس 28 يوليو 2022 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: إصابات الرأس في كرة القدم تسبب مرضا دماغيا مزمنا



وكالات / سما /

أظهرت دراسة أجراها فريق من الخبراء الدوليين أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضات الاحتكاكية، مثل كرة القدم الأميركية والروغبي وكرة القدم، معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بالاعتلال الدماغي المزمن.

وأفادت مؤسسة "كونكاشن ليغاسي فاوندايشن" أن دراسة أجراها خبراء من جامعات في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والبرازيل وبريطانيا، وجدت أدلة "قاطعة" على أن صدمات الرأس المتكررة تسببت في اعتلال دماغي مزمن.

وقال الباحثون إن الدراسات التي أجرتها وزارة الدفاع الأميركية، جامعة بوسطن، وزارة شؤون المحاربين القدامى الأميركية ومجموعة "مايو كلينيك" الطبية والبحثية غير الربحية، على عينات الأدمغة المحفوظة لديها، تظهر أن الرياضيين الذين يمارسون الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي كانوا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالاعتلال الدماغي المزمن بنسبة 68 مرة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كونكاشن ليغاسي فاوندايشن" والكاتب الرئيسي للدراسة كريس نوفينسكي أن "هذا التحليل الرائد يمنحنا أكبر قدر من الثقة العلمية بأن الصدمات الرأسية المتكررة تسبب الاعتلال الدماغي المزمن".

وأشار بيان المؤسسة الى أن اتحادات دولية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحاد الروغبي واللجنة الأولمبية الدولية لم تقر حتى الآن بهذا الارتباط، خلافا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والرابطة الوطنية لكرة القدم الأميركية.

#كرة القدم #دراسة #الدماغ #العقل #مرض

الأكثر قراءة اليوم

حماس تنفي بشدة كشف مزاعم الاحتلال حول الانفاق في غزة

خلال لقائهما امس ... قناة عبرية : لبيد رفض هذا الطلب لملك الأردن !

وزارة التربية تعلن عن رابط نتائج التوجيهي

الدولار يتبعد عن أعلى مستوى له في 20 عاما

لماذا لم ترد “حماس” على نصيحة “عُلماء مُسلمين” بالتّراجع عن قرارها بالمُصالحة مع سورية؟

غزة: انتقادات لفرض وزارة الاقتصاد رسوم إضافية على استيراد السلع

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

"جيروزالم بوست" : نشر صور انفاق غزة لتبرير الهجمات ضد مناطق سكانية خلال الحرب القادمة..

الاعلام العبري: إيران صعدّت كثيرًا دعمها لـ"حماس والجهاد" لإنتاج وسائل قتاليّة وصواريخ دقيقة

قائد الحرس الثوري يكشف: مُسيراتنا تحلق أبعد من 2000 كلم وتصيب الأهداف الثابتة والمتحركة

الزيان يتحدث حول قرار تخفيض نسبة رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..

WhatsApp-Image-2022-07-27-at-1.55.52-PM-750x430

غزة: انتقادات لفرض وزارة الاقتصاد رسوم إضافية على استيراد السلع

الاتصالات الفلسطينية