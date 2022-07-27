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الأمعري يعزز صفوفه بـ14 لاعبا جديدا

الخميس 28 يوليو 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمعري يعزز صفوفه بـ14 لاعبا جديدا



رام الله / سما /

كشف نادي شباب الأمعري, عن صفقاته الصيفية استعدادا للموسم الكروي القادم بالضفة المحتلة 2022-2023.

وأكد الأمعري تعاقده مع 14 لاعبا جديدا في "الميركاتو", لضمان الظهور بشكل قوي في المسابقات المحتلة خلال الموسم الجديد.

وبيّن أنه ضمّ كل من إياد أبو غرقود, وداوود صلاح, وراشد مبروك, وعمر صندوقة, ومحمد نضال, وسامح علوان, ومحمد زيدان, ومحمود طوافشة, ومحمد عزت, ومصعب الشوبكي, وأحمد يوسف, ومحمد وعاهد, ويحيى سليم, ورضوان القطري.

يشار إلى أن الأمعري عانى الأمرّين لتأكيد بقائه في دوري المحترفين بالموسم الأخير, بعدما حلّ في المركز العاشر, بفارق المواجهات المباشرة أمام الهابطين مركز طولكرم وطوباس على التوالي.

#شباب الأمعري #دوري المحترفين

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