الشرطة بغزة تحذر مجددًا من إطلاق النار احتفالًا بنتائج الثانوية العامة

غزة/ سما /

حذرت الشرطة الفلسطينية بغزة من إطلاق النار في الهواء احتفالاً بنتائج الثانوية العامة المقررة السبت المقبل.

وشددت الشرطة على أنه سيتم تكثيف انتشار عناصر الشرطة في جميع محافظات قطاع غزة، لمتابعة أية حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المُشددة بحقهم.

وأهابت بالمواطنين الالتزام بعدم إطلاق النار حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، ومراعاة لحالة السكينة العامة.

وأكدت أنه سيتم توقيف من يطلق النار وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، كما سيتم مصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي.

كما دعت إلى الإبلاغ عن أية حالات إطلاق نار، عبر الاتصال بالرقم المجاني للشرطة (100) أو العمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).