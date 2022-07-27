صفقة سادسة لشباب رفح في الانتقالات الصيفية

وكالات / سما /

واصل نادي شباب رفح حراكه في الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات الدوري الممتاز الموسم القادم الذي سينطلق يوم التاسع من سبتمبر المقبل.

وتعاقد شباب رفح مع اللاعب المغمور ماجد حمدونة (20 عاماً) الذي يلعب في مركز قلب الدفاع.

ويعتبر حمدونة اللاعب السادس الذي ينضم لشباب رفح بعد التعاقد مع، عبد الله قفة، محمود عمران، ناجي النحال، أدهم أبو سمرة، وأسامة برهوم.

وعاد اللاعب حمدونة لغزة في الأيام الماضية بعد أن تواجد في فرنسا ولعب لأكاديمية نشأ فيها فترة طويلة.

واتبع شباب رفح نظاماً جديداً في سوق الانتقالات هذا العام بالتعاقد مع لاعبين مغمورين للعب في الدوري الممتاز هذا الموسم.