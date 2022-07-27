3 أندية تتأهل لنصف نهائي دوري كرة القدم الشاطئية

غزة / سما /

تأهل فريقا نماء والهلال إلى نصف نهائي البطولة الخامسة لكرة القدم الشاطئية بعد فوزهما على الجلاء والصلاح في المباريات التي أقيمت على ملعب نماء الترابي.

وخطف الهلال فوزاً في اللحظات الأخيرة على حساب الصلاح 3/4 بعد مباراة مثيرة بين الفريقين.

سجل أهداف الهلال محمد حسان (هدفان)، وسامي الداعور ، ومحمد عبيد ، فيما سجل أهداف الصلاح محمود أبو معمر (هدفان)، وفراس أبو الجديان.

وفي المباراة الثانية حقق فريق نماء فوزاً كبيراً على الجلاء بنتيجة 4/9.

سجل أهداف نماء فادي عساف (4 أهداف)، ومحمود أبو النصر (هدفان)، حسام الحبل (هدفان)، وشادي أبو العراج ، بينما سجل أهداف الجلاء معتز الحوراني (هدفان)، وعبد العزيز قاسم ، وأنس غريب.

وتستكمل منافسات دور الثمانية يوم غد الخميس بلقاء وحيد يجمع شباب خانيونس وخدمات الشاطئ، والفائز منهما سيتأهل لمواجهة غزة الرياضي النتأهل مسبقاً بعد انسحاب الزوايدة.