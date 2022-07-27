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مانشستر سيتي يتوصل لاتفاقٍ لضم بديل زينشينكو

الخميس 28 يوليو 2022 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يتوصل لاتفاقٍ لضم بديل زينشينكو



وكالات / سما /

يقترب نادي مانشستر سيتي من التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا لتعويض رحيل الظهير الأوكراني أوليسكاندر زينشينكو لنادي أرسنال.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فإن مانشستر سيتي توصل لاتفاقٍ بشأن البنود الشخصية في صفقة التعاقد مع ظهير برايتون مارك كوكوريلا في صفقة تقدر قيمتها بما يزيد عن 30 مليون باوند.

ولفت التقرير إلى أن كوكوريلا يُمثل أولوية تعاقدية لدى المُدرب بيب جوارديولا، وأصبح انتقاله مُتوقفاً على الاتفاق بين الناديين بعد الاتفاق بين السيتي وكوكوريلا.

ويأتي السعي لضم زينشينكو في إطار مُحاولات جوارديولا لتعزيز قدرات الفريق قبل بداية الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويبلغ كوكوريلا من العُمر 24 عاماً، ويُجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2026 مع برايتون.

وكان النجم الإسباني الشاب قد انتقل للنادي الإنجليزي في 2021 قادماً من خيتافي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 38 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم هدفاً واحداً، وصنع هدفين.

#زينشينكو #مانشستر سيتي #مارك كوكوريلا

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