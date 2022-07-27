  1. الرئيسية
  2. الرياضة

قائد أتلتيكو مدريد يكشف موقفه من ضم رونالدو

الخميس 28 يوليو 2022 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد أتلتيكو مدريد يكشف موقفه من ضم رونالدو



وكالات / سما /

تحدث كوكي، قائد فريق أتلتيكو مدريد، عن الأخبار التي ربطت ناديه بخطوة انتقال مُحتملة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى رغبة رونالدو في وضع حدٍ لمسيرته مع مانشستر يونايتد خاصة أن الفريق لن يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.

وقال كوكي، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، :”في النهاية هُناك الكثير من الشائعات التي يتم سماعها بالخارج، أنا أثق في زملائي هُنا، لدينا مُهاجم من الأرجنتين وإسبانيا والبرتغال والبرازيل وفرنسا”.

وتابع :”زملائي لاعبون رائعون ونحن لا نُنصت لما يُقال بالخارج، نحن نُركز على المجموعة التي ننتمي لها”.

وأضاف قائد أتلتيكو مدريد لحديثه قائلاً :”هل سيكون رونالدو مُرحباً به؟ نحن لا نُنصت للشائعات، ونُركز على أنفسنا”.

وسبق للدون رونالدو اللعب للغريم التقليدي لأتلتيكو وهو ريال مدريد في الفترة بين 2009 و2018، ومثل ألوان الميرنجي في 434 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 444 هدفاً، وصنع لزملائه 127 هدفاً لزملائه.

#رونالدو #كريستيانو رونالدو

الأكثر قراءة اليوم

حماس تنفي بشدة كشف مزاعم الاحتلال حول الانفاق في غزة

توثيق الجريمة في اللد: ترجل من السيارة وقتل رباب أبو صيام وطفلتها في حضنها

خلال لقائهما امس ... قناة عبرية : لبيد رفض هذا الطلب لملك الأردن !

الدولار يتبعد عن أعلى مستوى له في 20 عاما

لماذا لم ترد “حماس” على نصيحة “عُلماء مُسلمين” بالتّراجع عن قرارها بالمُصالحة مع سورية؟

وزارة التربية تعلن عن رابط نتائج التوجيهي

غزة: انتقادات لفرض وزارة الاقتصاد رسوم إضافية على استيراد السلع

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري: إيران صعدّت كثيرًا دعمها لـ"حماس والجهاد" لإنتاج وسائل قتاليّة وصواريخ دقيقة

قائد الحرس الثوري يكشف: مُسيراتنا تحلق أبعد من 2000كلم وتصيب الأهداف الثابتة والمتحركة

القدوة يطلق مبادرة سياسية : النظام يفقد شرعيته

الزيان يتحدث حول قرار تخفيض نسبة رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..

WhatsApp-Image-2022-07-27-at-1.55.52-PM-750x430

غزة: انتقادات لفرض وزارة الاقتصاد رسوم إضافية على استيراد السلع

الاتصالات الفلسطينية