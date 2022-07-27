قائد أتلتيكو مدريد يكشف موقفه من ضم رونالدو

وكالات / سما /

تحدث كوكي، قائد فريق أتلتيكو مدريد، عن الأخبار التي ربطت ناديه بخطوة انتقال مُحتملة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى رغبة رونالدو في وضع حدٍ لمسيرته مع مانشستر يونايتد خاصة أن الفريق لن يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.

وقال كوكي، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، :”في النهاية هُناك الكثير من الشائعات التي يتم سماعها بالخارج، أنا أثق في زملائي هُنا، لدينا مُهاجم من الأرجنتين وإسبانيا والبرتغال والبرازيل وفرنسا”.

وتابع :”زملائي لاعبون رائعون ونحن لا نُنصت لما يُقال بالخارج، نحن نُركز على المجموعة التي ننتمي لها”.

وأضاف قائد أتلتيكو مدريد لحديثه قائلاً :”هل سيكون رونالدو مُرحباً به؟ نحن لا نُنصت للشائعات، ونُركز على أنفسنا”.

وسبق للدون رونالدو اللعب للغريم التقليدي لأتلتيكو وهو ريال مدريد في الفترة بين 2009 و2018، ومثل ألوان الميرنجي في 434 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 444 هدفاً، وصنع لزملائه 127 هدفاً لزملائه.