الزيان يتحدث حول قرار تخفيض نسبة رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..

نفى رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة خليل الزيان، وجود أي قرار حكومي، حتى اللحظة، بتحفيض نسبة صرف رواتب الموظفين.

وقال "الزيان"، في تصريحات إذاعية، إن رئاسة متابعة العمل الحكومي أكدت لنا عدم وجود أي قرار حتى اللحظة بتخفيض نسبة الرواتب.

وشدد أن نقابته ستعمل بكل جهد حتى لا يكون هناك تراجع في نسبة صرف الرواتب.

وطالب نقيب الموظفين الحكومة بألا تكون الأزمة المالية على حساب الموظف، آملا التوصل إلى حلول قبل موعد صرف الرواتب.

وكشف "الزيان" عن لقاء قريب سيعقد مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس، للاطلاع على تفاصيل الأزمة وكيفية حلها وعلاجها.

ويوم أمس الأربعاء، قال رئيس المكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف، إن لجنة المتابعة الحكومية بغزة وصلت إلى مرحلة يستحيل معها صرف نسبة الدفعة المالية كما كانت خلال الشهور الماضية بنسبة 60 %.