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نيمار مهدد بالسجن والغياب عن كأس العالم

الخميس 28 يوليو 2022 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار مهدد بالسجن والغياب عن كأس العالم



وكالات / سما /

بات البرازيلي، نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، أمام أزمة محتملة قبل أسابيع قليلة من كأس العالم (قطر 2022).

وكشفت صحيفة "ألباييس" الإسبانية أن نيمار سيخضع لمحاكمة في مدينة برشلونة خلال الفترة من 17 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بسبب مخالفات وشبهة فساد في صفقة انتقاله إلى نادي برشلونة في صيف 2013.

وأوضحت أن جلسة المحاكمة ستضم أيضا والد نيمار، ورئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، ومسؤول سابق بنادي سانتوس.

وأشارت الصحيفة: "يطالب الادعاء بسجن نيمار لمدة عامين وغرامة قدرها 10 ملايين يورو، إضافة إلى تغريم نادي برشلونة 8.4 مليون يورو".

وأوضحت الباييس أن هذه المحاكمة ستعقد بعد 7 سنوات من شكوى شركة برازيلية متخصصة في سوق كرة القدم، والتي تعتبر نفسها متضررة من توقيع نيمار من قبل برشلونة لأنها امتلكت 40% من حقوق اللاعب عندما لعب لنادي سانتوس.

ويعتقد مسؤولو الشركة البرازيلية أنهم كانوا ضحية خدعة اختلقها اللاعب وأقاربه وبرشلونة، وتطالب بتعويضات تزيد عن 150 مليون يورو.

وتشمل حيثيات القضية أن نيمار وقع عقدين مع برشلونة وتم تجاهل الشركة التي تملك حقوقه التسويقية، التي تطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد نجم باريس سان جيرمان بحبسه 5 سنوات أو منعه من ممارسة كرة القدم لنفس الفترة.

وكان النادي الكتالوني سدد في 2016 مبلغا قيمته 5.5 ملايين يورو للضرائب الإسبانية بشأن هذه الصفقة، وتعرض ساندرو روسيل للمحاكمة، بينما لا توجد أدلة ضد الرئيس السابق "بارتوميو" بشأن التفاوض مع نيمار دون علم ناديه سانتوس.

#برشلونة #نيمار #باريس سان جيرمان #كأس العالم

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