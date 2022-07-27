أنشيلوتي لديه خطة خاصة مع هازارد في ريال مدريد

وكالات / سما /

أكدت مباراة ريال مدريد و كلوب أمريكا المكسيكي أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لديه خطة خاصة هذا الموسم للبلجيكي إيدين هازارد، ويبدو أنه تم التأكيد على أنه سيصبح الرهان الكبير ليصبح بديلاً لكريم بنزيما للعب كرقم 9.

ولم يقدم هازارد أداءاً جيداً أمام برشلونة، ولكن في المباراة التحضيرية الثانية للمرينجي قدم نسخة أفضل بكثير، وكان له مكانة بارزة في المشاركات الهجومية وسجل هدفاً من ركلة جزاء.

وأكد أنشيلوتي مؤخراً بأنه لن يكون هناك مزيد من الصفقات لفريق ريال مدريد، وهو إعلان يشير إلى عدم ضم رأس حربة بديل رغم رحيل يوفيتش وعدم تواجد ماريانو و مايورال ضمن خطط المدرب.

وعندما ظهر أن البديل الطبيعي لكريم بنزيما لن يصل، فقد بدأ أنشيلوتي في العمل بالفعل على خطة ليكون هازارد أحد الحلول العملية.

ويريد أنشيلوتي أن يجد لإيدين هازارد مكاناً في خططه، وخصوصاً مع الاستعدادات الطيبة للاعب في بداية الموسم الجديد وانتهاء مشكلة كاحله الأيمن.

وكان أنشيلوتي قد قال بعد المباراة ضد كلوب أمريكا : “نحتاج لمنح هازارد دقائق لأنه لاعب رائع نحن بحاجة إليه، لقد تحسن مقارنة بالمباراة الأولى”.

وكان أنشيلوتي قد جرب عدة لاعبين في هذا المركز عندما لم يستطع الاعتماد على بنزيمة، فأشارك ماريانو ويوفيتش وأسينسيو وإيسكو وحتى مودريتش في هذا المكان ولم يقنعه أحداً في هذا المركز.