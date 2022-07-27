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مستوطنون يستولون على منزل في الخليل

الخميس 28 يوليو 2022 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يستولون على منزل في الخليل



رام الله / سما /

 استولت مجموعة كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم، على أحد المنازل الفلسطينية في حي قيطون بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، وقاموا تحت حماية جنود الاحتلال بنقل أثاث للمنزل.

وبحسب مصادر محلية، فإن المنزل مكون من 3 طوابق وهو مبنى قديم، يقع خلف مسجد قيطون - زاوية الشويكية- على مقربة من مقربة من المدرسة الابراهيمية، وقام المستوطنون بتركيب سلم حديدي كبير للوصول الى المنزل.


وقد أخبر المستوطنون السكان في المنطقة بأنهم قاموا بشراء المنزل من اصحابه.

وقام جنود الاحتلال باحتجاز باحث ميداني يعمل لدى لجنة اعمار الخليل.

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