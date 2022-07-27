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برشلونة يتوصل لاتفاق لضم كوندي من إشبيلية

الخميس 28 يوليو 2022 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتوصل لاتفاق لضم كوندي من إشبيلية



وكالات / سما /

أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن مدافع نادي إشبيلية، الفرنسي جيوليس كوندي، سينضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب رومانو على حسابه في موقع "تويتر"، أن برشلونة توصل لاتفاق مع إشبيلية لضم كوندي بعد مفاوضات طويلة.

وأضاف رومانو، أن هناك اتفاق شفهي كامل بين الناديين، وفي انتظار فقط توقيع العقود.

وأكمل: "وافق كوندي على الشروط الشخصية في عقده مع برشلونة في نهاية الأسبوع الماضي، والعقد جاهز. تشافي (مدرب برشلونة)، كان العامل الرئيسي مرة أخرى (في إقناع كوندي بالتوقيع للبارسا)".

وكان كوندي، انتقل إلى صفوف إشبيلية في 2019، وخاض 133 مباراة مع الفريق الأندلسي، ونجح في إحراز 9 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 3.

#جول كوندي #اشبيلية #برشلونة

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