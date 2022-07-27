وفد من أطفال الحرب هولندا يزور برنامج غزة للصحة النفسية

غزة / سما /

زار برنامج غزة للصحة النفسية وفد من أطفال الحرب-هولندا، تضمن كل من السيدة/ أناليس كلياسنس مديرة البرامج الدولية في أطفال الحرب هولندا، والسيدة/ سحر سموم مديرة مكتب الأراضي المحتلة في أطفال الحرب هولندا، والسيدة/ هبة الغلاييني مستشارة الدعم النفسي الاجتماعي وحماية الطفولة في أطفال الحرب هولندا.



حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التعرف على واقع الصحة النفسية للأطفال والأهالي في قطاع غزة والتعرف على أهم التحديات التي تواجه قطاع الصحة النفسية ، وأيضا التعرف على الخدمات التي يقدمها البرنامج.



وكان في استقبال الوفد كل من الدكتور تيسير دياب، نائب المدير العام للشئون المهنية، والسيد/ قصي أبو عودة، مدير دائرة العلاقات الخارجية وتنمية الموارد؛ والطبيبة النفسية أمل أبوعبادة؛ والأخصائية النفسية رانيا السوسي.



وفي بداية اجتماع الوفد ، قدم السيد/ أبوعودة عرضا موجزا عن نشأة وتاريخ البرنامج وكذلك استعرض أهم الخدمات التي يقدمها في مجال الطفولة والحماية وغيرها، وتطرق ايضا الى الشراكات السابقة التي تمت بين البرنامج واطفال الحرب في إطار دعم الاطفال، وبدوره استعرض الدكتور دياب بعض البرامج المهمة التي يقدمها برنامج غزة للصحة النفسية ومنها الاشراف المهني الداعم للمهنيين والعاملين، كما واستعرضت الدكتوره امل ابوعبادة اهم المشاكل والاعراض النفسية خاصة بين الأطفال والنساء.



وفي الختام تم توجيه الشكر لهم على مساهماتهم ودورهم الفاعل في دعم الصحة النفسية للأطفال في قطاع غزة.

