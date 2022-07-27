الإمارات تكشفت حقيقة تعهدها ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي ناد آخر في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشفت الإمارات العربية المتحدة، حقيقة تعهدها ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي ناد آخر في إسرائيل.

وقالت السفارة الإماراتية في إسرائيل، عبر حسابها على "تويتر"، إن "الإمارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي نادٍ آخر في إسرائيل"، مؤكدة التزامها بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع في دولة إسرائيل.

وشددت السفارة الإماراتية، على أنها "هي المعنية بالإعلان عن النشاطات أو الفعاليات ذات الصلة"، بعد التقارير الصحفية التي زعمت أن الإمارات تعتزم إقامة ملعب في مدينة كفر قاسم.

ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاق سلام برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تبعه التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة بينها الطيران والسياحة والاستثمار والتجارة والرياضة وغيرها.