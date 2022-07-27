"الصحة" والجهات المختصة تحذر المواطنين من موجة الحر

رام الله / سما /

دعت وزارة الصحة، اليوم الخميس، المواطنين، بتوخي الحذر والامتناع قدر الإمكان عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وخصت الوزارة في تنويه لها، كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وذلك في ظل تقارير الأرصاد الجوية التي تفيد بتعرض البلاد لموجة حارة تبدأ اليوم الخميس، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وطالبت المواطنين بتجنب القيام بأي جهد غير ضروري، وشرب كميات كافية من المياه.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية الفلسطينية، فإن موجة حارة ستبدأ اليوم، وتستمر حتى الخميس المقبل.

ودعا جهاز الدفاع المدني، المواطنين إلى الامتناع عن إشعال النيران في المناطق المفتوحة لأي هدف كان، مشيرًا إلى أنه بالتعاون مع النيابة والأجهزة المختلفة سيتم ملاحقة من يثبت قيامه بإشعال النيران بشكل متعمد وذلك لما تسببه من خسائر مادية كبيرة وتهدد سلامة المواطنين في أماكن مساكنهم وممتلكاتهم .

كما دعا الجهاز، العمال والمزارعين للعمل في مناطق الظل وفي أوقات الصباح وبعد ساعات منتصف النهار التي تعتبر ذروة لدرجات الحرارة العالية.

ونصح الجهاز، منظمي المخيمات الصيفية بأن تقتصر فعاليتهم في الأنشطة الداخلية وتجنب تنظيم رحلات المسير في أوقات ذروة الموجة الحارة تجنبًا لضربات الشمس والاجهاد الحراري.