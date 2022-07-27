اسرائيل : خفض سعر ليتر البنزين بـ1.25 الأسبوع المقبل

القدس المحتلة / سما /

قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس، إنه يتوقع انخفاض سعر ليتر البنزين، في مطلع شهر آب أغسطس المقبل، بـ1.25 شيكل على الأقل. وارتفع سعر ليتر البنزين مطلع الشهر الحالي إلى 8.08 شيكل.

وتطرق ليبرمان إلى غلاء أسعار الكهرباء بنسبة 8.6%، مطلع الشهر المقبل، واعتبر أن رفع أسعار الكهرباء "معتدل نسبيا".

وأضاف ليبرمان أن "التضخم المالي في الولايات المتحدة ضعف التضخم في إسرائيل. وكان يفترض رفع أسعار الكهرباء بنسبة 16%. ماذا يمكن أن نفعل عندما ترتفع أسعار الفحم بنسبة 170%؟ وقد ألغينا ضريبة المحروقات المفروضة عليه. ولم نتمكن بعد من تحويل عمل جميع محطات توليد الكهرباء إلى الغاز، وهذا يضع مصاعب أمام خفض الأسعار".

وكان ليبرمان قد قرر، الأسبوع الماضي، خفض ضريبة المحروقات بنصف شيكل آخر، بدءا من بداية آب/أغسطس المقبل، ما يعني انخفاض الضريبة التراكمي على ليتر البنزين بشيكل واحد.