  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التعليم تعلن موعد وآلية التسجيل للدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة

الخميس 28 يوليو 2022 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تعلن موعد وآلية التسجيل للدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة



رام الله / سما /

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في فلسطين صادق الخضور، اليوم الخميس، موعد التسجيل للدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة.

وقال الخضور خلال تصريحات إذاعية إن "التسجيل للدورة الثانية من الثانوية العامة سيبدأ من الأحد وحتى الثلاثاء للطلبة الراغبين في تحسين علاماتهم، وحتى الخميس للطلبة غير المستكملين".

وذكر الخضور أن "الوزارة تعمل حاليًا على ترتيب قاعات الامتحانات".

وبين أن الوثائق المطلوبة للتسجيل تشمل صورة الهوية وكشف العلامات ودفع الرسوم وصور شخصية.

وأكد أن الامتحان في دورته الثانية ينطلق في الثامن من الشهر المقبل.

الأكثر قراءة اليوم

توثيق الجريمة في اللد: ترجل من السيارة وقتل رباب أبو صيام وطفلتها في حضنها

خلال لقائهما امس ... قناة عبرية : لبيد رفض هذا الطلب لملك الأردن !

الدولار يتبعد عن أعلى مستوى له في 20 عاما

لماذا لم ترد “حماس” على نصيحة “عُلماء مُسلمين” بالتّراجع عن قرارها بالمُصالحة مع سورية؟

وزارة التربية تعلن عن رابط نتائج التوجيهي

غزة: انتقادات لفرض وزارة الاقتصاد رسوم إضافية على استيراد السلع

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

الزيان يتحدث حول قرار تخفيض نسبة رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..

WhatsApp-Image-2022-07-27-at-1.55.52-PM-750x430

غزة: انتقادات لفرض وزارة الاقتصاد رسوم إضافية على استيراد السلع

لبيد

خلال لقائهما امس ... قناة عبرية : لبيد رفض هذا الطلب لملك الأردن !

اسرائيل تقرر رفع اسعار الكهرباء 8.6% بدءا من الاثنين المقبل

حماس تنفي بشدة كشف مزاعم الاحتلال حول الانفاق في غزة

الاتصالات الفلسطينية