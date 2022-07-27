التعليم تعلن موعد وآلية التسجيل للدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة

رام الله / سما /

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في فلسطين صادق الخضور، اليوم الخميس، موعد التسجيل للدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة.

وقال الخضور خلال تصريحات إذاعية إن "التسجيل للدورة الثانية من الثانوية العامة سيبدأ من الأحد وحتى الثلاثاء للطلبة الراغبين في تحسين علاماتهم، وحتى الخميس للطلبة غير المستكملين".

وذكر الخضور أن "الوزارة تعمل حاليًا على ترتيب قاعات الامتحانات".

وبين أن الوثائق المطلوبة للتسجيل تشمل صورة الهوية وكشف العلامات ودفع الرسوم وصور شخصية.

وأكد أن الامتحان في دورته الثانية ينطلق في الثامن من الشهر المقبل.