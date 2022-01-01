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الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون

الخميس 28 يوليو 2022 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 12 مواطنا بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: سامح رشد دار عامر، وشقيقه محمد، من قرية قراوة بني زيد، والأسير المحرر محمد وجدي صافي، من مخيم الجلزون، والأسير المحرر محمد سهيل عثمان، وإحسان محمود حامد من سلواد، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال: أسعد عصام عمرو من يعبد، وعلاء عوني قبالة من اليامون، وأيمن عتيق من برقين، وحسن عباهرة من اليامون على حاجز عسكري قرب قلقيلية.

أما في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر باسم محمد حمود من مخيم الدهيشة، ومحمود ناصر بداونة (20 عاما) من بلدة الدوحة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عبد الحي محمود ابو داوود (22 عاما)، من حارة أبو سنينية.

#الاحتلال

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